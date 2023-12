Zarząd Główny SDP w opublikowanym w poniedziałek (18 grudnia) „Apelu w obronie pluralizmu medialnego i dziennikarzy” zwrócił się do polityków Koalicji Obywatelskiej „o przestrzeganie systemu prawnego dotyczącego mediów i szanowanie niezależności dziennikarskiej”.

Opublikowany na stronie internetowej SDP apel podpisali prezes SDP Krzysztof Skowroński, wiceprezesi Jolanta Hajdasz i Mariusz Pilis, skarbnik SDP i jego sekretarz generalny, a także pięciu członków zarządu stowarzyszenia.

Powodem wydania apelu, jak napisali jego twórcy, były „odmowy akredytacji, nieodpowiadanie na pytania i pomijanie przy przekazywaniu informacji przez biuro prasowe rządu dziennikarzy mediów publicznych i tych mediów prywatnych, których linia programowa nie odpowiada obecnie rządzącej koalicji”.

ZG SDP jako przykład takich działań podał m.in „odmowę akredytacji medialnych na wyjazd do Brukseli z premierem Donaldem Tuskiem dla ekipy TVP i Polskiego Radia”.

Według ZG SDP działania te „są zaprzeczeniem szanowania zasady wolności słowa opartej m.in. na równym traktowaniu wszystkich dziennikarzy i wszystkich redakcji”.

– czytamy w apelu.

Apel zakończono stwierdzeniem, że SDP „będzie się temu przeciwstawiać i będzie bronić niezależności dziennikarzy i mediów wszelkimi dostępnymi sposobami”.

Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk był pytany w TVP Info o propozycje radykalnych, siłowych zmian w mediach publicznych. Jego zdaniem osoby, które takie zmiany proponują, to „radykalna, rewolucyjna grupa”.

– Za nic ma prawo, procedury i uważa, że można to robić w taki sposób, jak w państwach autorytarnych. To w państwach totalitarnych stosuje się takie metody bez zważanie na prawo – po prostu, pewien stan osiąga się przemocą i później ten stan osiągnięty utrzymuje się również siłą

– stwierdził.

Jego zdaniem, jest też pewna obawa po stronie tych, którzy mieliby te decyzje podejmować i podpisywać.

– Jeżeli oni je podpiszą, to po pierwsze będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności, bo to będą decyzje – te, które zapowiadają – wprost sprzeczne z prawem

– powiedział. Po drugie – jak wskazał – może się pojawić też reakcja organów europejskich.

– podkreślił Szynkowski vel Sęk.

Jako Lewica jesteśmy przeciwni likwidacji TVP Info. 30 proc. Polaków ma wyłącznie dostęp do mediów publicznych, więc trzeba to rozsądnie uporządkować – powiedział w niedzielę (17 grudnia) w Polsat News współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Zapowiedział, że decyzje ws. zmian w mediach zostaną podane w najbliższym tygodniu.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy został zapytany o przyczyny zbyt powolnych zmian w Telewizji Polskiej.

– My, jako Lewica, od razu deklarowaliśmy, że tam potrzeba po prostu rozsądnie to uporządkować. Jesteśmy na przykład, jako Lewica, przeciwni likwidacji TVP Info. 30 proc. Polaków ma tylko i wyłącznie dostęp do mediów publicznych, więc trzeba to uporządkować z głową, rozsądnie.

– Myślę, że na początku przyszłego tygodnia dostaniecie bardzo mocne komunikaty, co do zmian w mediach publicznych