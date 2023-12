Gen. Krzysztof Radomski został zwolniony ze stanowiska szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego – poinformowało w komunikacie MON. – W dowód „polityki miłości” ruszyły czystki w MON – napisał w poniedziałek (18 grudnia) na X b. wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS) po informacji o zwolnieniu ze stanowiska szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej gen. broni Krzysztofa Radomskiego.

W poniedziałek na platformie X MON umieściło komunikat w sprawie zmian na stanowisku szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej.

– Generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

– poinformował resort.

Nowym szefem Inspektoratu Kontroli Wojskowej został płk Arkadiusz Widła.

Sytuację skomentował były wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS).

– W dowód „polityki miłości” ruszyły czystki w MON. Zwolniony dziś gen. Radomski to oficer, który z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem bronił polskiej granicy przed atakiem hybrydowym Putina i Łukaszenki. To on dowodził, gdy w listopadzie 2021 roku doszło do masowego szturmu nielegalnych migrantów w Kuźnicy. Dzięki niemu granica została utrzymana. Dziękuję za pańską służbę, Panie Generale!