Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie prowadzi nabór do placówki. Zajęcia odbywają się przez pięć dni tygodnia pod okiem wyspecjalizowanej kadry w odpowiednio wyposażonym budynku.

Obecnie do ośrodka uczęszcza dwadzieścioro pełnoletnich mieszkańców Szprotawy i okolicznych miejscowości powiatu. – Zachęcamy do dołączenia do nas. Oferujemy ciekawe zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników – mówi kierowniczka placówki Katarzyna Krajewska:

– Nasi podopieczny są w dobrych rękach. Mamy przygotowany i wykwalifikowany personel – mówi Katarzyna Krajewska:

W Środowiskowym Domu Samopomocy opiekę nad wychowankami sprawuje 5 terapeutów.