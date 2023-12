W Centrum Kompleksowego Wsparcia działającym przy ulicy Rybackiej w Żaganiu uruchomiono nową usługę. W obiekcie za darmo mogą się wykąpać osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

Działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej centrum udziela pomocy dotkniętym bezdomnością. – Od niedawna można przyjść do nas i wziąć kąpiel. Zdawałoby się, że to tak niewiele, a jednak są osoby, dla których to luksus – mówi dyrektor ośrodka Piotr Puchalski:

– Oprócz kąpieli w budynku można skorzystać także z pomocy psychologa – zaznacza Piotr Puchalski:

Dodajmy, że od nowego roku w obiekcie będą dostępne także bezpłatne porady prawne.