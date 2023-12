Żagańscy biegacze z grupy Parkrun Pałac Książęcy w sobotę zapraszają do wspólnej aktywności. Poranne bieganie połączone będzie ze zbiórką karmy i potrzebnych rzeczy dla psów i kotów, którymi opiekują się „Zwierzoluby Żagań”.

Do akcji włączają się również żagańskie „Boberki”. – Chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Można spędzić w terenie sobotni poranek, ale również zrobić coś dobrego dla naszych braci mniejszych, więc zachęcamy do tego, aby do nas dołączyć tego dnia – mówi Joanna Blinow:

– Oprócz karmy potrzebne są także kołdry, podkłady a nawet słoma, która przyda się zimą – mówią społecznicy:

Sobotni parkrun połączony ze zbiórką dla zwierząt rozpocznie się o godzinie 9.00.