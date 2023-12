W sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury wystawiono dla mieszkańców coroczne przedstawienie jasełkowe. Biblijną opowieść zaprezentowali nauczyciele oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

To wielkie przeżycie i jednocześnie radość dla dzieci i młodzieży placówki móc pokazać swoją aktywność twórczą szerszej publiczności. Takie działania to również potęgowanie otwarcia na innych oraz wzmacnianie pewni siebie. Podczas jasełkowego spotkania wyemitowany został także przygotowany specjalnie na tę okazję film z udziałem wychowanków placówki. – Ich radość jest naszą radością. A jak widzimy jeszcze łzy wzruszenia widzów, to dla nas wszystkich najlepsza nagroda – mówią organizatorki wydarzenia.

A już w niedzielę podopieczni żagańskiego ośrodka sprzedawać będą stroiki podczas jarmarku bożonarodzeniowego na pałacowym dziedzińcu.