Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza czytelników na wystawę ręcznie malowanej porcelany. Ekspozycję można będzie obejrzeć od piątku w Galerii Ekslibrisu.

Żarska książnica zachęca do odwiedzin placówki organizując różnorodne formy spotkań. – To jeden z naszych projektów, dzięki któremu oprócz interesującego wydarzenia i kierowanej do żaran oferty można spędzić chwilę pośród książek – mówi Agnieszka Mikoś:

– Wystawę można będzie obejrzeć do końca stycznia, więc zachęcamy do odwiedzin – zaznacza pracownica biblioteki:

Dodajmy, że początek piątkowej wystawy zaplanowano na godzinę 17.00.