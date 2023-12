W Publicznej Szkole Podstawowej numer 4 w Żaganiu zakończyła się zbiórka odzieży dla potrzebujących. Zebrane przedmioty przekazano do podlegającej pod Ośrodek Pomocy Społecznej ogrzewalni.

Akcja zrodziła się kilka tygodni temu z inicjatywy uczniów i nauczycieli. Do pomocy włączyli się także mieszkańcy dzielnicy Kolonia Laski. – Zima to ciężki okres dla tych, którzy nie mają własnego dachu nad głową. Postanowiliśmy choć w ten sposób im pomóc przetrwać ten czas – mówi nauczycielka i opiekunka samorządu uczniowskiego Justyna Marciniak:

Same dzieci podkreślają, że takie inicjatywy są bardzo ważne . – Są ludzie, którzy potrzebują się pomocy, a takie suche i czyste ubrania to czasem naprawdę dla nich wiele. Zebraliśmy więc to, co może się przydać – zaznaczają uczniowie szkoły:

– Takie akcje to dla nas wielka pomoc, za którą w imieniu wszystkich potrzebujących dziękujemy – mówi dyrektor OPS Piotr Puchalski:

Dodajmy, że podobną akcję rozpoczęła także żagańska szkoła numer 3.