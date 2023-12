Odznaczeniami Sił Zbrojnych Ukrainy oraz medalami za zasługi w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej wyróżnieni zostali żołnierze dowództwa i instruktorzy CAT-C – przekazał w piątek (8 grudnia) na platformie X Sztab Generalny WP.

– Rok działalności dowództwa CAT-C! Odznaczeniami Sił Zbrojnych Ukrainy oraz medalami za zasługi w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej wyróżnieni zostali żołnierze dowództwa i instruktorzy CAT-C (Combined Arms Training Command)

– czytamy w piątek we wpisie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na platformie X.

Jak przekazał Sztab Generalny, to wyraz uznania ich zaangażowania w szkolenie żołnierzy ukraińskich na terytorium RP, między innymi w Świętoszowie, Wędrzynie i Brzegu, w ramach unijnej misji pomocy wojskowej dla tego kraju (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine).

– Dotychczas w wyniku wspólnej pracy wielu państw działających w ramach polskiego dowództwa CAT-C, do grudnia 2023 roku przeszkolono około 12 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych UKR

– podsumował Sztab Generalny WP.

Od listopada 2022 działa powołana przez Unię Europejską misja w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine). Jej zadaniem jest wsparcie broniącej się przed Rosją Ukrainy poprzez szkolenie ukraińskich żołnierzy w ośrodkach rozlokowanych w państwach członkowskich UE.

Misją szkoleniową UE dowodzi obecnie holenderski gen. broni Michiel van der Laan. Podlegają mu dwa międzynarodowe dowództwa operacyjne (CAT-C) znajdujące się w Polsce i w Niemczech. Na czele CAT-C w naszym kraju, z siedzibą w Żaganiu, stoi gen. bryg. Piotr Fajkowski będący zarazem dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

