Komentator TVP Sport Maciej Iwański poinformował, że Robert Lewandowski już w styczniu może opuścić szeregi Barcelony. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty doniesienia te potwierdził hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya.

Trwa trudny okres w piłkarskiej karierze Roberta Lewandowskiego. Polak już przez długi czas nie może znaleźć optymalnej formy i jest coraz bardziej krytykowany przez kibiców klubu z Katalonii. W dodatku Barcelona pozyskała już Vitora Roque – wielki talent z Brazylii, który gra na pozycji napastnika.

Dziennikarz TVP Sport Maciej Iwański niespodziewanie poinformował, że możliwy jest scenariusz, w którym reprezentant Polski opuszcza Barcelonę już w… najbliższym okienku transferowym. Informacje te potwierdził Jose Alvarez Haya – hiszpański ekspert zajmujący się klubem z Katalonii.

– ujawnił Hiszpan w rozmowie z WP SportoweFakty.

?? PIF officials have made an approach to the entourage of Robert Lewandowski about a move to the Saudi Pro League. ????

(Source: @RudyGaletti) pic.twitter.com/d7hyVnZCMg

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 7, 2023