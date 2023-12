W poniedziałek ministrowie komunikacji państw członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami przez seniorów. Kierowcy, chcący przedłużyć w przyszłości prawo jazdy, mieliby zaświadczyć, że są zdolni do prowadzenia pojazdów.

Jak podaje „Rzeczpospolita” zmiany w przepisach mają dotyczyć kierowców powyżej 65. roku życia, którzy chcąc przedłużyć ważność prawa jazdy. Będą oni musieli odbyć obowiązkowe badania psychologiczne. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach. Brak zaliczenia badań będzie skutkował brakiem przedłużenia ważności prawa jazdy.

Komisja Europejska idzie dalej i chciałaby wprowadzenia tak zwanego kursu odświeżającego dla seniorów powyżej siedemdziesiątki. Inny pomysł to wydawanie seniorom terminowego prawa jazdy np. na okres 5 lat. Ale już podnoszą się głosy ekspertów, że osób powyżej 75 roku życia powinny przechodzić badania co roku, a osoby od 65 do 75 roku co dwa lata.

Czy seniorom należy ograniczyć możliwość prowadzenia pojazdów? Pyta Łukasz Brodzik

