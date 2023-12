W związku z przerwami w ruchu spowodowanymi m.in. oblodzeniem sieci trakcji na południu kraju, głównie na Podkarpaciu, opóźnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity występowały także w woj. lubuskim – poinformował PAP rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak.

Nowak powiedział PAP, że w związku z przerwą w ruchu na odcinku między Przeworskiem a Łańcutem (woj. podkarpackie) występują opóźnienia pociągów wyjeżdżających i dojeżdżających do stacji Przemyśl na Podkarpaciu.

– Pociągi w wielu miejscach kraju notują opóźnienia związane z przerwą w ruchu na Podkarpaciu

– powiedział PAP Nowak. Dodał, że w poniedziałek (4 grudnia) nie można było przejechać przez stację Brzeg w województwie opolskim, co także wpłynęło na punktualność pociągów i wydłużony czas jazdy.

Rzecznik wyjaśnił, że powodem kłopotów z siecią trakcyjną na Podkarpaciu były intensywne opady śniegu i marznącego deszczu powodujące jej oblodzenie. To wymusiło konieczność tymczasowego używania lokomotyw spalinowych do utrzymania ruchu, co przełożyło się na powstanie opóźnień.

Największe opóźnienie z pociągów przejeżdżających przez woj. lubuskie miał pociąg IC „Wawel” relacji Przemyśl–Berlin, którego pasażerowie utknęli na kilka godzin na stacji w Rzepinie.

– Pociąg ten z dużym opóźnieniem dojechał do stacji Rzepin, po godz. 23. O tej porze ze strony niemieckiej, czyli DB (Deutsche Bahn) nie została zapewniona komunikacja zastępcza autobusowa, tak jak powinno to być zrobione

– powiedział PAP Nowak.

Dodał, że PKP Intercity starały się po stornie polskiej uruchomić komunikację autobusową, ale przewoźnicy nie chcieli przyjąć takiego zlecenia.

Pasażerowie pociągu IC „Wawel” zostali przeniesieni do innych wagonów, mieli też do dyspozycji wagon gastronomiczny i tam oczekiwali na możliwość dalszej podróży w kierunku Frankfurtu nad Odrą i dalej do Berlina.

– Ta możliwość została zapewniona dzisiaj po godz. 8 autobusami, które zostały podstawione przez przewoźnika niemieckiego – DB. Tym samym opóźnienie wyniosło około dziewięć godzin. Obecnie w woj. lubuskim nasze pociągi nie mają większych opóźnień

– dodał Nowak.

Jak poinformował PAP rzecznik Lubuskiego Zakładu Polregio S.A. w Zielonej Górze Paweł Nijaki, jeśli chodzi o kolejowe połącznia regionalne, to woj. lubuskim opóźnienia są „marginalne”.

– Na części tras z uwagi na brak dostępnego taboru kolejowego z powodu awarii czy też kłopotów z infrastrukturą jest wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa

– dodał Nijaki.