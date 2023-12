Obfite opady śniegu i niska temperatura spowodowały czasowe wstrzymanie pracy lotniska w Monachium. Pierwsze utrudnienia wystąpiły w piątek po południu (1 grudnia), kiedy to odwołano 150 lotów – potwierdził rzecznik lotniska. W sobotę rano poinformował, że ze względu na utrzymujące się trudne warunki pogodowe praca lotniska pozostanie zawieszona do godz. 6 rano w niedzielę. W Bawarii duże utrudnienia występują także w ruchu kolejowym i drogowym, doszło do wielu wypadków – informuje w sobotę dpa.

Wstrzymane loty w Monachium

Po zawieszeniu pracy lotniska w Monachium, część samolotów została przekierowana do Norymbergi – potwierdził rzecznik lotniska w Norymberdze. Podkreślił, że ze względu na przepustowość obiektu, lotnisko w Norymberdze będzie mogło przyjąć jedynie ograniczoną liczbę samolotów.

– Na razie w Norymberdze regularne operacje są w dużej mierze możliwe. Ale mamy tu też do czynienia z opadami śniegu, cały czas pracują służby zimowe

– dodał rzecznik.

Chaos w ruchu drogowym

Śnieg i lód spowodowały chaos w ruchu drogowym w dużej części Bawarii. Policja w Monachium wystosowała w sobotę apel do kierowców o „unikanie niepotrzebnych podróży” i wyjazdy tylko w koniecznych przypadkach. „Ze względu na obfite opady śniegu sytuacja na drogach jest niezwykle trudna” – poinformował rzecznik monachijskiej policji.

Zawieszone połączenia kolejowe

Także połączenia kolejowe do i z głównego dworca kolejowego w Monachium zostały tymczasowo zawieszone, nie kursuje kolej podmiejska i niektóre pociągi regionalne – informuje dpa.

Jak podała Deutsche Bahn (DB), w nocy z piątku na sobotę wiele linii kolejowych w rejonie Monachium nie funkcjonowało. „W Ulm i Monachium pasażerowie musieli spędzić noc w pociągach” – dodało DB.

W Monachium pierwszy atak zimy sprawił, że czasowo przestała kursować też komunikacja miejska: metro, autobusy i tramwaje. Na drogach – szczególnie w południowej Bawarii – doszło do licznych wypadków. W trzech miejscach na terenie Bawarii ruch pociągów został sparaliżowany przez powalone drzewa. Przez całą sobotę należy spodziewać się opóźnień i odwołań pociągów.

Alerty dla mieszkańców

Policja w południowej części Bawarii wezwała mieszkańców, aby pozostali w sobotę w domach. Wiele dróg, szczególnie mniejszych i poza miastami, jest nadal mocno zaśnieżonych lub zablokowanych przez powalone drzewa – nad usuwaniem utrudnień pracują służby porządkowe i ratownicze.

Zdaniem niemieckich służb meteorologicznych zimowa pogoda na razie będzie się utrzymywać – opady śniegu, czasami bardzo intensywne, spodziewane są na południu i południowym wschodzie Bawarii przez całą sobotę.