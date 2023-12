Trwa remont ulicy Poznańskiej w Lubsku. Prace wykonywane przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacje są na ukończeniu. Koszt całej inwestycji to kwota ponad 5 milionów złotych.

W ramach zadania wykonano gazociąg średniego ciśnienia, nowy wodociąg oraz poprawiono kanalizację. – Oczywiście cała arteria to nowa nawierzchnia. To ważna droga przelotowa prowadząca do obwodnicy i dalej do Krosna Odrzańskiego – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Docelowo zamiast skrzyżowania chcemy tu również wybudować rondo – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że remontowany odcinek, to około 800 metrów nowej drogi.