Jako wstępną przyczynę śmierci biegi wskazali śmierć mózgową, która nastąpiła na skutek obrzęku mózgu, który spowodowany został masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym – powiedział w piątek (1 grudnia) prok. Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, która przejęła śledztwo w sprawie 14-latki z Andrychowa.

Rzecznik przekazał, że decyzją Prokuratora Okręgowego sprawa została przeniesiona do Prokuratury w Krakowie i będzie prowadzona w formie śledztwa osobistego prokuratora.

– poinformował prok. Janusz Kowalski.

– Cechy wyziębienia organizmu zostały przez biegłych stwierdzone w trakcie sekcji, ale trzeba mieć na uwadze, że zmarła przez prawie dwa dni była hospitalizowana i podłączona do aparatury ECMO, której działanie zaburzyło możliwość ustalenia przez biegłych wpływu wychłodzenia organizmu na śmierć 14-latki

– podkreślił.

Zaznaczył, że potrzebne są dalsze badania, które dadzą odpowiedź na pytania o przyczynę obrzęku mózgu.

– Dopiero wyniki tych badań pozwolą biegłym na wskazanie etiologii tej choroby, która spowodowała śmierć dziecka

– powiedział.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej przyznał, że jednym z wątków tego śledztwa jest także zbadanie przez prokuratora prawidłowości prowadzonych przez policję działań poszukiwawczych.

– Prokurator zgromadził już materiały z komendy policji w Andrychowie dotyczące prowadzonych działań poszukiwawczych i te materiały będą analizowane i oceniane w aspekcie prawidłowości zachowania procedur policyjnych przez funkcjonariuszy

– przekazał prok. Janusz Kowalski.

Poinformował również, że sprawa została przeniesiona do Prokuratury w Krakowie i będzie prowadzona w formie śledztwa osobistego prokuratora. Jak dodał, obecnie cały czas przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia. Śledztwo toczy się pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

14-letnia Natalia trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie we wtorek (28 listopada) ok. godz. 18.00. Rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn poinformowała, że była ona w stanie bardzo głębokiej hipotermii, a temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie. Dodała, że w szpitalu na dziecko czekał ponad dwudziestoosobowy zespół specjalistów przygotowanych do przeprowadzenia procedury ECMO.

– Wszystko odbyło się w rekordowym tempie, niestety to i tak już okazało się dla dziewczynki za późno

– przekazała rzeczniczka.

Według informacji portalu wadowice24.pl policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem nastolatka została odnaleziona. „Nastolatka siedziała przy jednym ze sklepów w Andrychowie kilka godzin. Tylko jeden z mieszkańców zainteresował się jej losem. Przeniósł do ciepłego sklepu” – podał portal.