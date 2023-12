Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej rozpoczął kolejną edycję akcji pod nazwą „Charytatywna Torba”.

To akcja, która ma pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

– Jak zawsze w tym okresie zachęcamy do dzielenia się dobrem i przynoszenia do nas wypełnionych po brzegi Charytatywnych Toreb

– mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas:

W tym roku w ramach akcji przygotowano 700 Charytatywnych Toreb, które trafiły już m.in. do parafialnych zespołów Caritas i różnego rodzaju instytucji na terenie całej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

Produkty dla potrzebujących można też zbierać do zwykłych toreb czy reklamówek i przynieść je później do diecezjalnych biur Caritas w Gorzowie czy Zielonej Górze lub do poszczególnych parafii:

Dodajmy, że pod opieką Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej znajduje się obecnie ok. 1000 osób, które potrzebują wsparcia finansowego i materialnego. To właśnie do nich trafi też pomoc żywnościowa zebrana w ramach akcji „Charytatywna Torba”.