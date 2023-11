W piątek (1 grudnia) nastąpi uroczyste otwarcie Aktywnego Kalendarza Adwentowego we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach. To cykl imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, mających wprowadzić mieszkańców tych granicznych miast w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Hitem dla dzieciaków będzie nietypowa akcja mikołajkowa.

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słubicach Beata Bielecka, w tym roku Aktywny Kalendarz Adwentowy obchodzi swoje 15-lecie i zaoferuje łącznie 47 wydarzeń i aktywności.

– Oprócz oficjalnego otwarcia 1 grudnia, kalendarz towarzyszyć nam będzie w okresie przedświątecznym z kolejnymi 46 okienkami. Każdego dnia instytucje kulturalne i społeczne, firmy, stowarzyszenia i grupy zaoferują dwujęzyczne, bezpłatne wydarzenia i spotkania w przedświątecznej atmosferze

– powiedziała Bielecka.

Wśród przygotowanych atrakcji będą m.in.: Rodzinny Bieg Mikołajkowy, Polsko-niemiecki koncert adwentowy Brandenburskiej Orkiestry Państwowej, Jarmark Bożonarodzeniowy w Słubicach czy wspólnie śpiewanie kolęd we frankfurckim Kościele Mariackim. Natomiast w Wigilię wieczorem (24 grudnia) zwieńczeniem całego Kalendarza będzie Pasterka w Kościele Ducha Świętego w Słubicach.

Nawiązanie do kalendarza adwentowego jest przenośnią. W tym prawdziwym, będącym elementem niemieckiej tradycji związanej z Bożym Narodzeniem, dzieci odliczają dni do Wigilii, zjadając czekoladki. Natomiast w przypadku wspólnego przedsięwzięcia Słubic i Frankfurtu, tymi „czekoladkami” są przygotowane wydarzenia.

Aktywny Kalendarz Adwentowy Frankfurt nad Odrą – Słubice 2023 jest współfinansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina. Pełny program wydarzeń można znaleźć na stronach miast Słubice i Frankfurt nad Odrą.

Akcja mikołajkowa

Od 27 listopada do 1 grudnia rodziny mają możliwość oddania jednego z wyczyszczonych butów swoich dzieci w Informacji Turystycznej w Domu Bolfrasa. Od 6 do 9 grudnia buty te zostaną umieszczone w witrynach jednego z uczestniczących sklepów wzdłuż magistrali i Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße i wypełnione wspaniałymi słodyczami. Każdy musi odnaleźć swój but! Drugi but należy przynieść ze sobą do odbioru.

Plakat w dobrej rozdzielczości możecie pobrać ze strony >>slubice.pl/<<.