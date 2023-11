Późna jesień, to czas, w którym powinniśmy szczególnie zadbać o odporność. Szczególnie teraz, kiedy rośnie liczba przeziębień, zachorowań na grypę, a także na nową odmianę koronawirusa. Zamiast tabletek, syropów czy innych chemicznych suplementów i „wzmacniaczy” zdrowia, warto pomyśleć o bardziej tradycyjnych metodach podnoszenia własnej odporności. Jak mogą nam w tym pomóc zioła i różnego rodzaju naturalne napary? Czy chodzenie do sauny uchroni nas przed przeziębieniem? A co z morsowaniem? Czy wchodzenie do lodowatej wody przy bardzo niskiej temperaturze rzeczywiście jest zdrowie? O tym wszystkim opowiedzą nam Damian Danak z Fundacji ENTROPIA i Jacek Moszyński z Ekskluzywnego Klubu Morsów „Morsy Lubuskie”.