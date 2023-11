Dziś będziemy rozmawiać o przyszłości Województwa Lubuskiego

Włodarze trzech prezydenckich lubuskich miast zwołują w grudniu konferencję pt. „Nowe porozumienie paradyskie”. Na pięć miesięcy przed wyborami powstaje inicjatywa, która chce zatrzymać m.in. pomysły na likwidację województwa lubuskiego.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się bowiem mapy z propozycjami nowego podziału administracyjnego. W ramach tych propozycji województwo lubuskie przestaje istnieć i zostaje przyłączone do nowych, powstających, dużo większych niż obecnie regionów. Samorządowcy chcą zaprotestować przeciwko takim planom, ale zwrócić też uwagę na to, że samorząd od chwili powstania jest nadmiernie przeciążony obowiązkami, za którymi nie idą wystarczające środki do ich realizacji. Z drugiej strony samorządowcy zwracają uwagę na to, że raz nadane prawo o decydowaniu o swoim samorządzie nie musi wcale być na zawsze. Dlaczego? Dawne Porozumienia Paradyskie, ale też przepisy określające rolę samorządów, a także pozycja Lubuskiego, mocno się już zdezaktualizowały.

Dlatego dziś pytamy Państwa: czy zawiązanie nowego Porozumienia Paradyskiego sprawi, że województwo lubuskie stanie się silniejsze i odpartyjni samorząd? Czy samorządowcy powinni mieć więcej możliwości uczestniczenia w podziale środków wojewódzkich i unijnych?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.