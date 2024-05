Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej po raz kolejny rusza z nowymi inicjatywami, tym razem w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zielonej Górze. Są one skierowane nie tylko do osób dorosłych, ale także do dzieci i seniorów.

– Swoją opieką obejmujemy ludzi każdej kategorii wiekowej – przyznaje Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

– Robimy wszystko, aby osoby, które przybyły do Zielonej Góry z zagranicy, czuły się tutaj jak najlepiej – dodaje Sylwia Grzyb.

– Osoby, które korzystają z pomocy naszego centrum, mają przestrzeń na wyrażanie siebie – zaznacza rzecznik prasowy Caritas.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mieści się przy ul. Dworcowej 21.