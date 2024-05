W świebodzińskiej bibliotece odbył się wernisaż prac Leszka Freya-Witkowskiego. Wszystko to w ramach trwającego tygodnia bibliotek. Artysta zaprezentował wiele rodzajów prac – od kolażu począwszy, na ekslibrisach skończywszy.

Jak sam mówi jego prace nie mają sztywnych ram, być może dlatego używane są w całej Polsce a ich wykorzystanie bywa nietuzinkowe:

W bibliotece znalazło się sporo ekslibrisów Freya-Witkowskiego. Dyrektor książnicy, Dawid Kotlarek wyjaśnia co to jest i do czego służy:

Dodajmy, że wystawa potrwa do końca maja.