Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Sobieski

Z uwagi na wagę i charakter sprawy to Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poprowadzi śledztwo w sprawie wtorkowego wypadku w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, w wyniku którego zginęło czterech pracowników, a dwóch innych odniosło obrażenia.

Informację o wszczęciu postępowania przekazał w środę (29 listopada) PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.

Do wypadku w należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Sobieski doszło we wtorek (28 listopada) po południu. Jak informował nadzór górniczy, poszkodowani w nim zostali członkowie sześcioosobowej brygady oddziału wentylacji wyznaczonej do płukania rurociągu podsadzkowego na poziomie 500. W trakcie napełniania rurociągu wodą nastąpiło jego niekontrolowane rozerwanie. Akcja ratownicza zakończyła się wieczorem, na powierzchnię wydobyto wszystkie cztery ofiary wypadku. Wcześniej dwaj inni poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

– Ze względu na wagę i charakter tej sprawy prokurator okręgowy w Sosnowcu Magdalena Ziobro podjęła decyzję, że śledztwo będzie prowadzone przez tutejszą prokuraturę. Będzie je prowadził Wydział I Śledczy

– powiedział prok. Łubniewski.

Śledczy na razie nie informują, jaka w postępowaniu została przyjęta kwalifikacja prawna, dodatkowych informacji mają udzielić jeszcze w środę po południu. Trwa analiza zgromadzonych dotychczas materiałów.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert ogłosił w środę rano kilkudniową żałobę w mieście.

– Wtorek, 28 listopada 2023 roku to smutny dzień dla naszego miasta, dla jaworznian, a przede wszystkim dla Rodzin i Bliskich Ofiar tragicznego wypadku w Kopalni Sobieski. Postanowiłem o ogłoszeniu żałoby w mieście od 29 listopada do 2 grudnia 2023 r. Uprzejmie proszę i apeluję o godne uczczenie pamięci ofiar tej tragedii. Zrezygnujmy w tym czasie z głośnych zabaw i wydarzeń. W tym czasie flagi miejskie będą opuszczone do połowy masztu. Jestem w kontakcie z zarządem kopalni, wyraziliśmy gotowość do otoczenia rodzin dodatkową opieką

– napisał prezydent na Facebooku.

Zakład Górniczy Sobieski należy do spółki Tauron Wydobycie. Od początku tego roku wyłącznym właścicielem spółki, skupiającej kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze, jest Skarb Państwa. Po wyjściu z grupy kapitałowej Taurona na mocy zwartego porozumienia górnicza firma utrzymała prawo do używania swojej nazwy – na razie do końca 2023 r. Tauron Wydobycie jest trzecią pod względem wielkości wydobycia węgla górniczą spółką, po Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zatrudnia ponad 6,3 tys. osób w trzech zakładach górniczych: Sobieski, Janina i Brzeszcze.