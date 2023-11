Państwowa Szkoła Muzyczna 1. Stopnia w Żarach zaprasza mieszkańców na dwudniowe muzyczne wydarzenie. W piątek startuje Festiwal Telemannowski.

Spotkanie z twórczością patrona placówki organizowane jest już po raz 19. – Zapraszamy do sali koncertowej, aby wspólnie z nami celebrować to ważne muzyczne święto. Będzie to taka podróż po kartach historii – mówi dyrektorka Sylwia Kamzelska-Bronowicka:

– Drugiego dnia usłyszymy uczniów szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi. Przygotowaliśmy ciekawy repertuar, który mam nadzieję zadowoli gusta słuchaczy – mówi organizatorka koncertu:

Dodajmy, że pierwszy z dni koncertowych rozpocznie się o godzinie 18.00.