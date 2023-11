Do 10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom podejrzanym o włamywania do ciężarówek. Mieli z nich kraść paliwo i ładunki. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Żaganiu – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

Zatrzymanie i postawienie w stan oskarżenia podejrzanych w wieku od 25 do 35 lat to efekt postępowania prowadzonego przez policjantów z komisariatu w Iłowej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.

Dotyczyło one włamań do naczep samochodów ciężarowych oraz lawet z pojazdami. Łupem złodziei były ładunki oraz olej napędowy wypompowywany z ich zbiorników. Łączna wartość strat, jaką ponieśli pokrzywdzeni, to ponad 150 tys. zł.

Do tych przestępstw dochodziło w ubiegłym roku na stacjach paliwowych w Iłowej, a do zatrzymania podejrzanych doprowadziła praca operacyjna i współpraca ze służbami kryminalnymi z województwa dolnośląskiego. Jeden z podejrzanych usłyszał 14 zarzutów.