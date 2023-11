Na terenie portu w Kędzierzynie-Koźlu trwa akcja gaszenia odpadów, które są składowane w budynku przy ulicy Chełmońskiego. Jak powiedział PAP kpt. Łukasz Nowak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

O pożarze w budynku przy ulicy Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu strażacy otrzymali informację około godziny 11.00 w czwartek (23 listopada) . Według wstępnych informacji, ogień objął budynek magazynowy o wymiarach około 20 na 40 metrów, w którym składowane są różnego rodzaju odpady, zmagazynowane w około 400 plastykowych pojemnikach o pojemności tysiąca litrów każdy.

Pożarowi towarzyszy duże zadymienie. Władze miasta wydały komunikat adresowany do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i okolicznych miejscowości, by nie otwierano okien i ograniczono aktywność na otwartym terenie.

Dalsza część tekstu pod postem

– powiedział PAP kpt. Nowak.

Na miejscu są także służby ochrony środowiska i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Specjalistyczny wóz WIOŚ sprawdza potencjalne zagrożenie skażenia powietrza.

Okoliczności i przyczyny pożaru będzie ustalała policja.

– Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie ile jeszcze potrwają nasze działania, ale pewnie około kilku godzin żeby go ugasić, a dopiero potem zacznie się długotrwała faza dogaszania

– powiedział dziennikarzom kpt. Łukasz Nowak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu na konferencji dotyczącej pożaru składowiska chemikaliów w Kędzierzynie-Koźlu.

Strażak przekazał, że w hali znajdują się zbiorniki z bliżej nieustalonymi substancjami chemicznymi.

– Doszło już do zawalenia się dachu tej hali i w tej chwili w dwóch miejscach na hali palą się zbiorniki

– dodał.

Zaznaczył, że strażacy mają do dyspozycji dwa drony, z których monitorują sytuację wewnątrz hali.

– wyjaśnił rzecznik.

Przekazał, że ogień nie przeniósł się na szczęście, na żadne inne budynki i zamknął się jedynie w tej hali.

– dodał.

Podkreślił, że właśnie ze względu na kierunek wiatru nie było konieczności ewakuacji okolicznych kamienic.

– powiedział Nowak.

Poinformował, że na tę chwilę działa na miejscu 28 zastępów państwowej ochotniczej straży pożarnej i nie ma potrzeby ściągania kolejnych zastępów.

Składowisko chemikaliów w Kędzierzynie-Koźlu jest przedmiotem toczącego się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach dużego śledztwa, dotyczącego grupy przestępczej, która nielegalne składowała niebezpieczne odpady w różnych częściach kraju.

Na czele gangu stał Jacek B., który we wrześniu po kilku latach ukrywania się, zgłosił się do prokuratury. Został aresztowany.

– To jeden z wątków dużego śledztwa, dotyczącego nielegalnego składowania odpadów w różnych miejscach. To konkretne składowisko, przy ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu, zostało zorganizowane w okresie od czerwca do listopada 2020 r. W tym wątku zarzuty przedstawiono łącznie 11 osobom