Burza nad Gnieznem, połączona z intensywnymi opadami deszczu i gradu, przeszła około południa. Na zdjęciach publikowanych m.in. przez lokalne media i mieszkańców w mediach społecznościowych widać ulice miast, które są białe od gradu. Na filmach widać, że z powodu intensywnych opadów ulice zmieniły się w potoki.

– Do tej pory, do ok. godz. 15.00, odebraliśmy ponad 200 zgłoszeń. Do Gniezna zadysponowane zostały dodatkowe jednostki z powiatu gnieźnieńskiego, ale również z powiatu poznańskiego. Usuwanie skutków na pewno potrwa jeszcze wiele godzin, szczególnie że liczba zgłoszeń cały czas wzrasta