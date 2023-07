Marszałek województwa lubuskiego ewidentnie wystąpiła przed szereg w kryzysowej sytuacji, jaką niewątpliwie był pożar magazynu niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Najpierw wyliczała płonące chemikalia, mimo iż nie było jeszcze wyników badań pobranych próbek, potem publikowała zdjęcia pustych ulic Zielonej Góry, jako rzekomy dowód lęku mieszkańców. Do zachowania i rewelacji Elżbiety Polak odniósł się wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Co sądzi? Zobaczcie!

Kiedy wiadomość o pożarze hali z toksycznymi odpadami w Przylepie obiegła media, mieszkańcy z niepokojem obserwowali sytuację, wyczekując rzetelnych informacji jak postępować i na ile groźne dla zdrowia mogą być uwalniane przez trawiący wszystko ogień substancje.

Służby ratownicze pracowały na pełnych obrotach, a ekipy odpowiedzialne za pobieranie próbek i badanie stężenia chemikaliów w powietrzu równolegle prowadziły badania.

Jak się okazało, nie wszyscy wytrzymywali presję, a może myśleli o zbiciu kapitału zupełnie innego, niż wynikało z powinności związanej z wysoko piastowanym stanowiskiem?

Mowa tu o marszałek województwa lubuskiego, Elżbiecie Polak, która już pierwszego ranka po wybuchu pożaru straszyła całą tablicą Mendelejewa, a nieco później publikowała zdjęcia pustych ulic Zielonej Góry, z komentarzem, iż mieszkańcy boją się wychodzić z domów, nie wierząc w odwołane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alerty.

Szkodliwość zachowania pani marszałek skomentował w rozmowie z Radiem Zachód wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

– Byliśmy wszyscy na sztabie w niektórych momentach trochę zaskoczeni, żeby nie powiedzieć zażenowani tym, że panią marszałek bardziej interesowały media i tzw. szybki bieg do mediów, żeby być na pierwszej linii i przekazywać informacje nie zawsze zgodne z tym, co ustalił Wojewódzki Sztab Zarządzania kryzysowego, ale ja rozumiem, że pani marszałek jest w tej chwili w narracji politycznej i walczy o miejsce na liście wyborczej, w związku z tym chce jak najbardziej przypodobać się swojemu szefowi, który – jak wiemy, używa na co dzień kłamstwa. To kłamstwo pokazywało się też w wypowiedziach pani marszałek