Mini żużel. Karol Szmyd z Motoru Lublin wygrał z kompletem 12 punktów III rundę Indywidualnego Pucharu Ekstraligi na 250cc. Drugie miejsce na torze w Zielonej Górze zajął Filip Bęczkowski ze Stali Gorzów (11 pkt.), a podium uzupełnił Jakub Plutowski z Włókniarza Częstochowa (11).

Po 20. biegu, który kończył rundę zasadniczą zawodów nad stadionem przeszła ulewa i sędzia zdecydował o nie rozgrywaniu wyścigu finałowego.

Z pozostałych gorzowskich zawodników 6. był Kewin Nycz (10 pkt.), a 15. Dominik Baryłka po upadku w drugim swoim starcie nie był zdolny do dalszej rywalizacji i zdobył tylko 3 punkty (ma stłuczoną lewą rękę).

Jeżeli chodzi o gospodarzy to 6 „oczek” wywalczył Kacper Witrykus (dało mu to 11. miejsce), a 1 „oczko” to dorobek Konrada Górskiego z Falubazu (19. miejsce):

Zdaniem Grzegorz Walaska, trenera młodzieży w Falubazie póki co Witrykus prezentuje większe umiejętności od Górskiego: