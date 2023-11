Zakończenie pandemii i powrót do szkoły nie wpłynęły na poprawę stanu psychicznego polskich uczniów. 21 proc. młodzieży uważa, że nie ma żadnych powodów do radości, a co dziesiąty uczeń ma ciągle zły nastrój – wynika z najnowszego badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.

Badanie, którego wykonawcą jest firma Danae Sp. z o.o., jest częścią rozpoczętego w trakcie pandemii na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka cyklu ogólnopolskich badań naukowych nad jakością życia młodych Polaków.

„Z tegorocznych badań wynika, że tylko sześciu na dziesięciu polskich uczniów uznaje swoje życie za pełne radości. Najmniej cieszy się ze swojego życia młodzież, wśród której aż 21 procent wskazało, że w ogóle nie ma żadnych powodów do radości. Co dziesiąty uczeń ma ciągle zły nastrój i brakuje mu ochoty do zabaw. Co trzeci uczeń czuje się czasami tak źle, że nic mu się nie chce robić i ma wszystkiego dość. Aż co piąty uczeń nie jest też zadowolony z tego, jak wygląda, a najgorszą ocenę własnej osoby mają dziewczęta ze szkół średnich (39 proc.)” – czytamy w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej przez biuro prasowe Rzecznika Praw Dziecka.

Jego autorzy zaznaczyli, że wyniki badania są nieznacznie słabsze od tych przeprowadzonych w trakcie pandemii.

Dodali, że 19 proc. badanych wciąż czuje niedosyt pod względem czasu poświęcanego im przez rodziców. Jednocześnie 72 proc. wskazuje na dobre i sprawiedliwe traktowanie przez opiekunów. „Także 7 na 10 uczniów mogło porozmawiać z rodzicami, kiedy tylko miało chęć” – wskazali autorzy komunikatu.

Zaznaczyli, że sześciu na dziesięciu uczniów deklarowało, że dobrze układało im się w szkole, a 45 proc., że byli zadowoleni z pobytu w niej. Zdecydowanie częściej dotyczyło to najmłodszych uczniów. „Najmniej zadowolona jest młodzież ze szkół średnich. Większość badanych nadal deklaruje dobre relacje z nauczycielami (66 proc.)” – wyjaśnili.

Badaniami jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, które zostały przeprowadzone w czerwcu 2023 roku, objęto ponad 4600 polskich uczniów w szkołach podstawowych i średnich w całej Polsce.

Jakie wnioski płyną z raportu o jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce? Dlaczego coraz częściej młodzi ludzie nie odczuwają radości z życia?

Pyta Łukasz Brodzik

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.