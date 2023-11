Zapowiadałem w czasie kampanii, że chcemy naprawiać Polskę po rządach PiS – i pierwszym krokiem musi być rozliczenie. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych – zapowiedział lider PO Donald Tusk we wtorek (21 listopada) w Sejmie. „Do końca roku mają powstać jeszcze komisje ds. afery wizowej i ds. Pegasusa” – zapowiedział Donald Tusk.

Zapowiadałem w czasie kampanii, że chcemy naprawiać Polskę po rządach PiS – i pierwszym krokiem musi być rozliczenie – podkreślił Tusk.

Drugim krokiem, jak mówił, ma być zadośćuczynienie krzywdom.

– Dlatego chcemy ten czas, zanim powstanie rząd, wykorzystać do przygotowania rozliczenia tych złych rzeczy, które ciągle się dzieją

– podkreślił.

Tusk wyraził nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS i będzie dla nich wielkim znakiem ostrzegawczym: nie róbcie tego, bo przyjdzie już za chwilę osądzenie tego co robicie i kara za to.

Poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z marszałkiem Sejmu.

– Niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych

– powiedział.

Do końca roku mają jeszcze powstać komisje ds. afery wizowej i ds. Pegasusa.

Donald Tusk: złożymy projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej. ds. Pegasusa

– To jest komisja do wyjaśnienia spraw – nazwijmy umownie – Pegasusa

– powiedział w Sejmie lider Platformy Obywatelskiej.

Jak zaznaczył, „chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji. Chodzi o cały zestaw działań, co do których już od wielu miesięcy wszyscy wiemy, że były i niemoralne, i nielegalne”.

– Nie chcę tutaj wyprzedzać komisji śledczej, ale te straty moralne, polityczne, też reputacyjne dla Polski były ewidentne – podkreślił Tusk. – Mam nadzieję, że ta komisja śledcza będzie wielkim ostrzeżeniem dla wszystkich bez wyjątku, którym kiedykolwiek w głowie zaświta pomysł, żeby wykorzystywać państwo przeciwko obywatelom i przeciwko opozycji, mam nadzieję, że dzięki tej komisji śledczej nigdy tego typu zdarzenia już nie będą miały miejsca

– zaznaczył szef PO.

Donald Tusk przeciwny uchwale ws. zmian w traktatach UE

Wszyscy polscy eurodeputowani, którzy pracują ze mną, będą głosowali przeciwko przyjęciu raportu z poprawkami; nie dlatego, że jesteśmy przeciwni postępującej integracji, powodem część uwag i propozycji oraz tempo

– oświadczył Donald Tusk.

Trybunał Stanu dla prezesa Glapińskiego

– Mamy większość, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Będziemy analizować tę sprawę

– mówił Tusk.

Prace nad ustawą o in vitro

– Przygotowaliśmy projekty uchwał i ustaw, które będziemy chcieli procedować jutro i na kolejnej części tego pierwszego posiedzenia (Sejmu), a więc za tydzień i w najbliższych tygodniach

– oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie lider PO.

Przypomniał, że na środę zaplanowano procedowanie projektu w sprawie in vitro.

– Wspólnie z tysiącami Polek i Polaków zebraliśmy pół miliona podpisów pod tym projektem, jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o nadzieje i marzenia o swoich własnych dzieciach dla wielu polskich rodzin. Jestem z tego powodu bardzo dumny

– powiedział Tusk.

Podkreślił, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej.

Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska złoży w Sejmie projekty ustaw dotyczące legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży i pigułki „dzień po”. Zastrzegł, że mimo, iż projekty są gotowe to KO chce przeprowadzić konsultacje społeczne w tych kwestiach.

– Środowiska zaangażowane w obronę praw kobiet, organizacje pozarządowe bardzo chciałyby doprowadzić do szybkich, publicznych, otwartych konsultacji z ich udziałem na temat tych projektów

– wskazał lider PO.