Do pięciu lat więzienia grozi 28-latkowi, którego po pościgu zatrzymali policjanci z Żagania. Próbował on uniknąć kontroli drogowej, gdyż w ogóle nie powinien kierować samochodem.

– Mieszkaniec Żagania ma trzy czynne zakazy do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Oprócz zarzutów niezatrzymania się do kontroli oraz kierowania wbrew zakazom, odpowie także za szereg wykroczeń popełnionych podczas ucieczki

– poinformował we wtorek (21 listopada) sierż. sztab. Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

Do tego pościgu doszło w sobotę (18 listopada) na terenie Żagania. Funkcjonariusze patrolujący miasto zauważyli znanego im mężczyznę kierującego bmw. Wiedzieli, że ma on orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli i rozliczyć.

Pomimo wydanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca bmw nie reagował i zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg, który zakończył się dość szybko, gdyż w mężczyzna stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Wyskoczył jeszcze z samochodu i próbował uciec pieszo, ale policjanci dogonili go i zatrzymali.