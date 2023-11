Zbliża się czas wyprzedaży pod nazwą „Black Friday”. Co roku szczególnie w tym okresie klientów kuszą niskie ceny produktów. Policja przypomina, aby nie tracić zdrowego rozsądku. To także idealny czas dla oszustów.

Cyberprzestępcy wykorzystują okres promocji i dostosowują swoje działania, aby przyciągnąć do kupna rzekomej super okazji. – Bądźmy rozważni. Zbyt niska cena już powinna sprowokować do zastanowienia się nad tym czy nie jest to oszustwo – mówi nadkomisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Zwracajmy uwagę na nazwy internetowych witryn. Czasem jedna zmieniona litera znanego portalu aukcyjnego może już dać sygnał, że jesteśmy w niebezpiecznym miejscu – podkreśla funkcjonariuszka:

Policja zachęca również do zapoznania się z opublikowaną serią artykułów na temat bezpiecznych płatności elektronicznych. Materiały dostępne są na stronie żarskiej komendy.