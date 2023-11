Zielonogórscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki oraz przedmioty do ich porcjowania. Na wniosek prokuratury obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Dilerzy wpadli w ręce stróżów prawa w miniony piątek i sobotę (17 i 18 listopada). Oba zatrzymania nie miały ze sobą związku. To dwie niezależne sprawy.

W piątek doszło do zatrzymania 43-letniego zielonogórzanina, którego namierzyli w wyniku pracy operacyjnej policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W chwili zatrzymania miał on przy sobie kilka woreczków strunowych z marihuaną i amfetaminą.

Podczas przeszukania w mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli ukryte m.in. w zamrażarce czy opakowaniu po słodyczach niemal 300 gramów amfetaminy. W mieszkaniu było także dużo woreczków strunowych i elektroniczna waga.

– 43-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowania ich do wprowadzania do obrotu. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia