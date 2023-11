Mam apel do parlamentarzystów: was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych – podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej w Radości szef rządu wystąpił z apelem do parlamentarzystów.

„Drodzy parlamentarzyści, drodzy posłowie i posłanki, bo to wy będziecie wybierali rząd, głosowali nad rządem. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie”

– powiedział Morawiecki.

Dodał, że „główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych”.

„My proponujemy realizację także waszych punktów programowych – mamy know-how, wiemy, jak dalej uszczelniać system podatkowy”

– podkreślił.

Morawiecki zapowiedział „wielką kontynuację programu Maluch plus”.

„Jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach. (…) PiS realizowało ten program od poziomu 84 tys. miejsc w żłobkach do poziomu 240 tys. (…) Mamy 100 tys. miejsc już teraz w przygotowaniu”

– podkreślił.