Z żądaniem uwolnienia osób porwanych przez Hamas przeszła w centrum Warszawy manifestacja poparcia dla Izraela. Na początek zgromadzenia na placu Zamkowym zabrzmiał sygnał alarmu przed palestyńskim nalotem w Izraelu.

Przemawiając do zebranych ambasador Izraela w Warszawie Yacov Livne powiedział, że Hamas to organizacja terrorystyczna, która chce zniszczyć kraje Zachodu i wartości, jakimi się kierujemy. Ambasador podkreślił, że naród żydowski walczy, by osiągnąć pokój.

„Wspólnie zwyciężymy. Wspólnie stojąc w sercu Warszawy, żądamy: uwolnijcie porwanych, jeńców, sprowadźmy ich teraz do domu”

– powiedział ambasador.

Uczestnicy manifestacji nieśli flagi Izraela i Polski. Mieli też transparenty ze zdjęciami osób porwanych przez Hamas i tabliczki z napisami „Uwolnić zakładników”, „Izraelu nie jesteś sam”, „Izrael ma prawo do obrony własnej”.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Źródło: PAP/IAR/mpo