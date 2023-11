Już jutro (20 listopada) Rockwool Polska w Cigacicach zaprasza do udziału w akcji ratującej życie. Na parkingu przed firmą pojawi się krwiobus, w którym będzie można oddać krew. To najcenniejszy dar, jaki można przekazać drugiemu człowiekowi, dlatego nie powinno Was tam zabraknąć.

W Cigacicach, podczas 5. przeprowadzonych w tym roku zbiórek krwi zebrano już ponad 90 litrów tego życiodajnego i niemożliwego do wytworzenia w żaden sposód płynu.

W najbliższy poniedziałek (20 listopada) Klub Honorowych Dawców Krwi przy Rockwool Polska zachęca do udziału w akcji, która odbędzie się na parkingu przy siedzibie firmy w Cigacicach w godz. 8.00 – 12.30.

– To już szósta edycja krwiodawczej akcji w naszej firmie – mówi Radosław Korach. – Ma charakter otwarty, zatem skierowana jest nie tylko do pracowników firmy, ale również mieszkańców Cigacic, Sulechowa oraz wszystkich chętnych. Serdecznie zapraszam do udziału

– przekonuje Korach.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Rockwool Polska w Cigacicach działa od 1986r. Zbiórki krwi organizuje regularnie, kilka razy w roku.

Akcja „Oddaj krew – uratuj życie” jest organizowana z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Więcej informacji znajdziecie na plakacie poniżej.