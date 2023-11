Hamas może uwolnić kobiety i dzieci przetrzymywane jako zakładnicy w zamian za pięciodniową przerwę w walkach. Organizacja jest blisko porozumienia w tej sprawie z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi – o czym informuje Washington Post, powołując się na źródła.

Co 24 godziny ma być uwalnianych co najmniej 50 zakładników w mniejszych grupach. Dojść do tego może w ciągu kilku najbliższych dni. W czasie przerwy w walkach do Strefy Gazy ma być też dostarczana pomoc humanitarna.

W negocjacje z Hamasem od dawna zaangażowany jest Katar. Uwolnienie zakładników jest głównym celem administracji amerykańskiej. Niewolnicy przetrzymywani są w nieznanych lokalizacjach przez Hamas po ataku tej terrorystycznej organizacji na południowy Izrael z 7 października. Według szacunków terroryści przetrzymują około 240 osób.

Źródło: PAP/IAR/mpo