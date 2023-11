W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Tymczasem opozycja przymierza się do stworzenia swojego projektu umowy koalicyjnej dla ewentualnej przyszłej rady ministrów.Jutro Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają ujawnić treść dokumentu. O ile bardzo rozbieżne programy może pogodzić chęć dojścia do władzy, o tyle już jak ta władza ma być sprawowana może być przedmiotem długotrwałych negocjacji, niekoniecznie zakończonych pełnym sukcesem.

Stąd pomysły, by w Sejmie stanowisko marszałka było rotacyjne. W pierwszej kolejności miałoby przypaść liderowi Polski 2050, którego w drugiej połowie kadencji miałby zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Podobnie sytuacja miałaby wyglądać w Senacie, choć wziąć nieznane są nazwiska potencjalnych kandydatów. Koalicja Obywatelska chciałaby, aby rotacja na tym stanowisku odbywała się w obrębie jej działaczy. Ale to znów budzi opór Lewicy, która widziałaby także „swojego” marszałka Senatu.

Jak donoszą media, na stanowiska ok. 20 ministrów przymierza się ok. 70 kandydatów dzisiejszej opozycji. Stąd pojawia się pytanie, czy podział stanowisk w rządzie i parlamencie nie stanie się kością niezgody dzisiejszych partnerów opozycyjnych.

Dziś w Otwartym Mikrofonie pytamy: Co sądzą Państwo o pomyśle rotacyjnego marszałka Sejmu i Senatu? Czy także inne stanowiska np. premiera nie powinny podlegać rotacji?

Pyta Łukasz Brodzik

