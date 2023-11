Starostwo Powiatowe w Żaganiu przygotowuje dokumentację do wykonania prac termomodernizacyjnych budynku kolejnej placówki oświatowej. Inwestycja dotyczyć będzie kompleksu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Obiekt jest objęty nadzorem konserwatorskim i wymaga koniecznych prac. – To piękny budynek i warto objąć go tym zadaniem. Zależy nam na tym, aby młodzież miała dobre warunki do nauki, ale i chcemy zmniejszać koszty utrzymania placówki – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

– Wszelkie szczegóły odnośnie przyszłej inwestycji już uzgadniamy na etapie projektowania z konserwatorem zabytków – zaznacza Henryk Janowicz:

Dodajmy, że żagański „włókiennik” jest jedną z największych szkół w powiecie.