Iga Świątek po triumfie w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Cancun przyznała, że nie myślała o powrocie na pierwsze miejsce w rankingu tenisistek, lecz skupiała się na grze. „Odrobiłam lekcje z bycia liderką i nie chciałam, by możliwość powrotu na tę pozycję miała na mnie wpływ” – podkreśliła.

Dzięki zwycięstwu w Meksyku Polka drugi sezon z rzędu zakończy na pierwszym miejscu listy światowej. Wcześniej prowadziła nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 do 10 września tego roku, ale po US Open wyprzedziła ją Aryna Sabalenka. Białorusinkę świetnie dysponowana pod koniec sezonu tenisistka z Raszyna w Cancun pokonała w półfinale 6:3, 6:2.

W decydującego pojedynku spisała się jeszcze lepiej, wygrywając z Jessicą Pegulą 6:1, 6:0. Tak jednostronnego i krótkiego finału nie było nigdy wcześniej.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wróciła na szczyt rankingu WTA w efektownym stylu. W rozgrywanej przy kapryśnej pogodzie i w trudnych warunkach imprezie z udziałem najlepszych zawodniczek sezonu nie straciła ani jednego seta, a rywalki „urwały” jej tylko 20 gemów. To najmniej od wprowadzenia obecnego formatu turnieju w 2003 roku; Polka poprawiła osiągnięcie słynnej Amerykanki Sereny Williams, która w 2012 roku przegrała 32 gemy.

22-letnia Świątek jest najmłodszą zwyciężczynią WTA Finals od 2011 roku, gdy wygrała rok młodsza Czeszka Petra Kvitova. Przed 23. urodzinami z sukcesu w tym turnieju, który w 2015 roku wygrała Agnieszka Radwańska, cieszyły się jeszcze tylko Belgijka Kim Clijsters i Rosjanka Maria Szarapowa.

W tym sezonie Polka 13-krotnie pokonała rywalki będące w momencie spotkania w czołowej „10” zestawienia WTA. Dekadę temu dwukrotnie z dwucyfrową liczbę takich zwycięstw osiągnęła Serena Williams.

– podsumowano na stronie internetowej WTA.

Sama zawodniczka przyznała, że próbowała tonować swoje oczekiwania.

– wskazała.

Właśnie w końcówce sezonu, po utracie prowadzenia w rankingu, postawa Polki mogła zaimponować. Począwszy od turnieju w Tokio wygrała 12 z 13 spotkań, w tym imprezy w Pekinie i Cancun, które poza pokaźnym zyskiem punktowym przyniosły jej spory zastrzyk finansowy – w sumie ok. 4,4 mln dolarów.

Jakby „po drodze” Świątek wróciła na prowadzenie w światowym rankingu, bo wcześniej deklarowała, że nie będzie się na tym koncentrować.

– Odrobiłam lekcje z bycia liderką i nie chciałam, by możliwość powrotu na tę pozycję miała na mnie wpływ. Trochę pomogło, ale oczywiście nie da się całkiem przestać o tym myśleć. Jednak wychodząc na kort, wiedziałem, że muszę się skupić na grze. Tutaj warunki były dość trudne, ale to mi w jakimś sensie pomagało, bo wiedziałem, że jeszcze ważniejsza będzie praca nóg, uderzenia, itp. O tym myślałam, a nie o wszystkim dookoła” – podkreśliła.

Polkę mocno komplementowała jej finałowa rywalka.

– Według mnie ona będzie trudna do pokonania przez kilka najbliższych lat. Pokazuje bowiem, że nawet jeśli przegra kilka meczów czy nie wygra jakiegoś turnieju, to wciąż się podnosi, wraca i co tydzień stać ją na grę na najwyższym poziomie. To charakteryzuje wielkich graczy, mistrzów i sądzę, że Iga właśnie taka jest