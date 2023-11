Prezydent Andrzej Duda ogłosił wczoraj, że misje utworzenia nowego rządu powierzy w pierwszym kroku konstytucyjnym Mateuszowi Morawieckiemu. Tu zaskoczenia nie było. Konstytucja nie reguluje, kogo prezydent wskazuje na premiera stąd Andrzej Duda wybrał przedstawiciela partii, która uzyskała najwięcej głosów, choć większość mają partie opozycyjne.

W poniedziałek 13 listopada zbierze się po raz pierwszy nowy Sejm. Zgodnie z regulaminem posiedzenie otworzy marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Andrzej Duda zdecydował, że nie będzie nim żaden z posłów PiS. Obrady Sejmu X Kadencji otworzy Marek Sawicki, 65-letni poseł PSL, który w ławach poselskich zasiada od 30 lat. To on ustali, gdzie mają siedzieć posłowie i przyjmie od nich ślubowanie. Swoją funkcję będzie pełnił do wyboru marszałka Sejmu.

Dlatego dziś pytamy: co sądzą Państwo na temat wskazań prezydenta? Czy Mateusz Morawiecki utworzy mowy rząd, znajdzie dla niego większość sejmową i jak poradzi sobie marszałek senior Marek Sawicki?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

