Francja i Wielka Brytania szykują się na uderzenie silnego cyklonu Ciaran. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość ponad 150 kilometrów na godzinę.

Burza ma dotrzeć do Europy dziś w nocy. W trzech nadmorskich deparatamentach Francji już obowiązuje czerwony, najwyższy stopień zagrożenia pogodowego.

Cyklon przyniesie ze sobą bardzo silne porywy wiatru i ulewy – miejscami we Francji może spaść do 50 milimetrów deszczu w ciągu kilku godzin. W związku ze spodziewaną sytuacją kryzysową francuskie MSW poinformowało o planach wysłania 3200 strażaków do najbardziej zagrożonych miejsc.Władze wezwały mieszkańców nadmorskich departamentów do pozostania w domach i unikania podróży na wybrzeże.

Na uderzenie cyklonu przygotowuje się też Wielka Brytania. Meteorolodzy prognozują, że najsilniej będzie wiać na południu kraju – porywy wiatru na obszarze Wysp Normandzkich mają dochodzić do 152 kilometrów na godzinę. Brytyjskie służby wydały również 24 ostrzeżenia przed możliwością powodzi. Miejscami może spaść do 30 milimetrów deszczu.

W związku z burzą na terenie Francji i Wielkiej Brytanii spodziewane są utrudnienia komunikacyjne, dotyczące m.in. lotnisk i kolei. We Francji już dziś odwołano część połączeń regionalnych, wieczorem ma zostać tymczasowo zamknięty port lotniczy w Brescie na północnym-zachodzie kraju. Jutro nieczynne będzie lotnisko na brytyjskiej wyspie Jersey, zamknięte zostaną również szkoły i drogi w pobliżu wybrzeża.