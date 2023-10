Biedronka azjatycka to gatunek inwazyjny, wypiera rodzime biedronki, ale w praktyce to owad pożyteczny, zjadający m.in. mszyce – podkreśla prof. Jacek Twardowski, kierownik Zakładu Entomologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Owady te szukają jesienią miejsca do zimowania i masowo próbują dostać się m.in. do mieszkań w miastach.

Prof. Twardowski zwrócił uwagę, że temat biedronek azjatyckich pojawia się zazwyczaj raz w roku – jesienią.

– Wówczas owady te szukając sobie miejsca do zimowania siadają na oknach, nasłonecznionych ścianach i próbują się dostać do naszych mieszkań. Mówimy wtedy o pladze i mnożymy sposoby, by się biedronki pozbyć. Ale jej uciążliwość trwa zaledwie kilka dni. Przez pozostałą część roku nikt o niej nie mówi, a szkoda, bo jest bardzo pożyteczna, zjadając np. mszyce

– wskazał kierownik Zakładu Entomologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Naukowiec podkreślił, że w Azji przedstawiciele tego gatunku znajdują schronienie zazwyczaj pod kamieniami i w skalnych szczelinach.

– U nas chowają się do budynków, biorąc je instynktownie za skalne wzniesienia. Szczeliny w oknach to jedno z ich ulubionych miejsc

– mówił. Dodał, że za tydzień, dwa, kiedy biedronki azjatyckie znajdą miejsce do przezimowania, znikną z oczu mieszkańców polskich miast.

Prof. Twardowski podkreślił też, że biedronka azjatycka – choć bywa uciążliwa – nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Co prawda ugryzienie owada jest nieprzyjemne i może objawiać się zaczerwienieniem czy swędzeniem, ale nie jest on agresywny, jak na przykład osa.

– Biedronka sama nas nie zaatakuje, żeby ugryźć musi zostać np. przygnieciona, zdarza się też, że gryzie, kiedy ją łapiemy i zamykamy w dłoni. Nie jest też niebezpieczna dla zwierząt, choć np. kiedy kot ją przegryzie, a takie przypadki mieliśmy, toksyny, które wydziela mogą podrażnić jego przełyk

– tłumaczył naukowiec.

W Polsce występuje 76 gatunków biedronek. Ubarwienie biedronki azjatyckiej jest żółte, przez pomarańcz do czerwonego, ale może być też czarna z czerwonymi kropkami. Owad tuż za głową ma czarny rysunek w kształcie litery M, a na grzbiecie delikatny garbek.

Biedronka azjatycka jest gatunkiem inwazyjnym, wypierającym rodzime biedronki.

– W praktyce jednak to owad pożyteczny

– podkreślił prof. Twardowski.

Biedronka azjatycka w 1916 r. została sprowadzona do Kalifornii, aby chronić uprawy przed innymi owadami. W konsekwencji owad opanował niemal całą Amerykę Północną, Południową oraz Afrykę. W latach 80. ubiegłego wieku sprowadzono ją z Kanady do Europy, licząc, że poradzi sobie z plagą mszyc. W Polsce pierwsze osobniki zaobserwowano w Poznaniu w 2006 r.