Końcówka października to czas, w którym kierowcy szykują się sezonu zimowego. Odpowiednie przygotowanie pojazdu do trudniejszych warunków pogodowych to podstawa bezpieczeństwa na drogach.

Ceny wymiany ogumienia są zależne od rozmiaru opon. – Razem z pierwszym przymrozkiem spodziewamy się ogromnych kolejek do naszego serwisu – mówi Krystyna Krzyżogórska, właścicielka serwisu wymiany opon w Sulechowie:

Wśród mieszkańców zdania są podzielone. Jedni już opony zmienili, a inni zwlekają z tym do ostatniej chwili:

Zmiana ogumienia na zimę nie jest obowiązkowa, ale opony zimowe ułatwiają kierowcom jazdę w trudnych warunkach pogodowych.