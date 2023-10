Wraca ciepła, polska złota jesień. W sobotę (21 października) na południu rekordowo wysokie temperatury, nawet do 21-22 stopni, na północy zdecydowanie chłodniej i niebezpiecznie – powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Synoptyk podkreślił, że w sobotę (21 października) będą niesamowite różnice temperatur.

-Na południu 21-22 stopnie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. W centrum, od województwa lubuskiego po południową część podlaskiego i północną część lubelskiego na termometrach od 15 do 18 stopni. Natomiast na północy – na Suwalszczyźnie 6-7 stopni, Warmia i Mazury 7-8 stopni, woj. pomorskie od 8 do 9, nad morzem od 10 do 12 stopni. I w tych regionach przelotne opady deszczu