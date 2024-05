W lubuskich lasach mamy trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwa nie wprowadziły zakazu wstępu do lasu, jednak ścioła jest bardzo sucha. Do tego od kilku dni wieje wiatr dochodzący w podmuchach do 50 km/h. W tych warunkach o pożar nietrudno. Leśnicy apelują o rozsądek.

– W tych warunkach wystarczy chwila – mówi Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko:

Dodajmy, że w przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zgłosić go pod numer alarmowy 112