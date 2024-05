Pokazy sprzętu do ratownictwa, gaszenia zapalonego oleju na patelni, animacje dla dzieci, gry i zabawy edukacyjne oraz występy artystyczne to wszystko złożyło sią na piknik strażacki. Spotkanie mieszkańców i strażaków powiatu nowosolskiego zorganizowane zostało w Nowym Miasteczku z okazji Dnia Strażaka. Młodszy kapitan Patryk Kopaczyński, świeżo upieczony absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mówi, że to zawód do wykonywania którego trzeba mieć szczególne predyspozycje.

– Strażacy zawodowi i ochotnicy to jedna, wielka rodzina, która ma wysokie zaufanie społeczne – Mówi Mariusz Stokłosa, nowosolskie starosta.

Wcześniej, na miejscowym rynku odbyła się uroczysta zbiórka w czasie której wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. – Wysoko oceniam pracę strażaków i wyposażenie lubuskich jednostek – mówi Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

W południe uczestnicy pikniku wzięli udział w mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin.