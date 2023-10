Zakończyła się budowa hybrydowej tężni solankowanej nad zalewem Karaś w Lubsku. Zaprojektowana i wykonana w Lubsku tężnia jest jedyną taką w Polsce. Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.

Konstrukcja wykonana została z drewna świerkowego, sosnowego i gałęzi tarniny. – Uruchomiliśmy już tężnię. Na razie był to odbiór techniczny. Przeprowadziliśmy także szkolenie dotyczące jej prawidłowej obsługi, serwisu i konserwacji – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Tężnia zaopatrzona jest w panele fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową, co sprawia, że zasilanie elektryczne, choć jest wykonane, to w zasadzie nie będzie potrzebne do jej funkcjonowania – zaznacza burmistrz Lubska:

Dodajmy, że miniaturowy prototyp tężni został prezentowany podczas targów w Wiedniu.