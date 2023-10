W ataku terrorystycznym w poniedziałek wieczorem (16 października) w Brukseli zginęło dwóch szwedzkich kibiców, ranny został kierowca taksówki . Kibice przyjechali na mecz swojej drużyny piłkarskiej w eliminacjach ME 2024.

Do zamachu doszło około godziny 19.00 w pobliżu Place Sanctelette – około 5 km od stadionu Króla Baudouina I (dawniej Heysel), gdzie odbywał się mecz.

Na nagraniu wideo wykonanym przez świadka zdarzenia widać mężczyznę w odblaskowej pomarańczowej kurtce i białym kasku, z bronią, który zsiada ze skutera i strzela do uciekających ludzi na ulicy. Rusza za nimi w pościg, oddając kolejne strzały, m.in. do osoby leżącej na ziemi. Następnie wsiada na skuter i ucieka. Krzyczy przy tym „Allahu akbar” (Allach jest wielki).

The terrorist who opened fire in Brussels said he's a member of ISIS and wanted to "avenge Muslims."

This is what western governments are allowing, it was only a matter of time. ??#HamasTerrorist #BREAKING #Brussels pic.twitter.com/tDJNhv6W2w

— Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) October 16, 2023