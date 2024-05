Termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur został przesunięty do 1 lutego 2026 roku. To decyzja sejmu, który uznał, że trzeba dać przedsiębiorcom możliwość lepszego zapoznania się z propozycjami zmian i odbycia rzetelnych konsultacji. Ministerstwo finansów podjęło decyzję o podzieleniu prac legislacyjnych na dwie części.

– Nowy system fakturowania musi być czytelny dla przedsiębiorców – uzasadnia Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Około tysiąca pracowników w lokalnych Urzędach Skarbowych zostało przeszkolonych, by pomagać przedsiębiorcom w korzystaniu z przygotowanych aplikacji. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć jak one działają i przekonać się czy spełniają jego oczekiwania i potrzeby, to dostanie indywidualne wsparcie w tym zakresie. Po wakacjach rozpoczną się też specjalne szkolenia dla przedsiębiorców.